Сутки на Донбассе: боевики вели обстрел из минометов и гранатометов
В течение суток, 15 июня, на Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из которых четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
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Противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: у Лебединского, окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхньоторецького и возле Песков.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз: в Станице Луганской, Новолуганском, в окрестностях Крымского, возле Зайцевого и Майского.
За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.
По данным разведки, 15 июня один оккупант был уничтожен.
Напомним, в течение суток, 14 июня, на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.