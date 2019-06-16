Сутки на Донбассе: боевики вели обстрел из минометов и гранатометов

Потерь среди украинских защитников нет, уничтожен один оккупант.

В течение суток, 15 июня, на Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, из которых четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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Противник обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: у Лебединского, окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхньоторецького и возле Песков.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз: в Станице Луганской, Новолуганском, в окрестностях Крымского, возле Зайцевого и Майского.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, 15 июня один оккупант был уничтожен.

Напомним, в течение суток, 14 июня, на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.