Ситуация на Донбассе: во время обстрелов ранения получил украинский военный

Боевики продолжают нарушать Минские соглашения.

В течение суток, 14 июня, на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, шесть раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Оккупанты вели прицельный огонь в полосе "Восток":

пять раз Марьинка – из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

два раза Павлополь – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

населенный пункт Красногоровка – 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

вблизи населенного пункта Гнутове – крупнокалиберные пулеметы;

дважды Водяное – автоматические гранатометы;

окрестности Лебединское – стрелковое оружие;

Пищевик – гранатометы различных систем;

вблизи населенного пункта Тарамчук – гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

Широкиное – станковый противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

трижды Южное – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Попасная – минометы калибра 82 мм;

вблизи населенного пункта Новоградское – автоматические гранатометы;

Золотое-4 – 82 мм минометы, гранатометы различных систем;

трижды Станица Луганская – стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки 14 июня одного оккупанта были уничтожены.

От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза.

Напомним, в течение 13 июня боевики "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 28 раз обстреляли позиции украинских бойцов.