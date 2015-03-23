В СБУ сообщили об аресте полковника службы за вымогательство взяток за пропуска в зону АТО

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 14 марта Главной военной прокуратурой по материалам Службы безопасности Украины начато уголовное производство по фактам вымогательства и получения отдельными должностными лицами правоохранительных органов неправомерной выгоды за оформление пропусков на право перемещения через пункты контроля въезда-выезда с временно неконтролируемой территории Донецкой области.

19 марта в результате проведенных следователями Главной военной прокуратуры и сотрудниками СБУ мероприятий «на горячем» после получения неправомерной выгоды за оформление очередной партии пропусков задержан руководитель координационной группы при одном из секторов Штаба антитеррористической операции полковника Службы безопасности Украины. Во время следственных действий в служебном кабинете и по месту временного проживания задержанного, кроме предмета взятки, изъято еще свыше 120 тыс. грн.

Читайте такжеСБУ задержала военного-контрактника, который "сливал" боевикам информацию о силах АТО

Краматорским городским судом 21 марта удовлетворено ходатайство Управления надзора за соблюдением законов объединенными силами антитеррористической операции Главной военной прокуратуры и избрана указанному высокопоставленному военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Коррупционная схема незаконного обогащения уничтожена, принимаются меры для установления и привлечения к ответственности других ее участников», - сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько офицеров СБУ и МВД задержали по подозрению в коррупции во время пропуска граждан из зоны АТО.