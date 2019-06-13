Кучма и глава ОБСЕ обсудили подготовку к "хлебному перемирию" на Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма и действующий председатель ОБСЕ Лайчак согласились относительно первоочередности выполнения именно блока Минских соглашений по безопасности.

Бывший президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма и действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак обсудили подготовку к объявлению «хлебного перемирия» на Донбассе, что может произойти 19 июня на заседании ТКГ в Минске.

Об этом пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook.

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«Стороны подтвердили безальтернативность Минских договоренностей и полностью согласились относительно первоочередности выполнения именно блока по безопасности этих соглашений. В этом контексте обсудили ход подготовки к так называемому «хлебному перемирию», - говорится в сообщении.

Также Кучма и Лайчак выразили сожаление по поводу срыва разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, запланированного на 10 июня.

«Отмечен прогресс в деле взаимного освобождения удерживаемых лиц, обсуждены вопросы освобождения украинских моряков», - заявила пресс-секретарь Кучмы.

Также Кучма особо подчеркнул важность двусторонних действий в процессе имплементации Минских соглашений.

Кроме того, на встрече присутствовали специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик.

Как сообщал УНИАН, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак констатировал, что гуманитарная ситуация на Донбассе не улучшается.