В ОБСЕ заявили, что гуманитарная ситуация на Донбассе не улучшается

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак констатировал, что гуманитарная ситуация на Донбассе не улучшается.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лайчак сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Лайчак заявил, что главная цель словацкого председательства в ОБСЕ заключается в решении проблем простых граждан.

«И поэтому улучшение ужасной гуманитарной ситуации и условий жизни людей, особенно на востоке Украины, занимают приоритетное место в нашей повестке дня», - подчеркнул Лайчак.

Также глава МИД Словакии отметил, что после первого визита в Украину как председателя ОБСЕ в январе этого года он предложил комплекс из девяти конкретных мер по укреплению доверия на Донбассе.

Лайчак уточнил, что отдельно обсуждал эти меры с Климкиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Среди этих мер - ремонт моста в Станице Луганской, обеспечение защиты гражданской инфраструктуры, гуманитарное разминирование, обмен заложниками, открытие дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда, решение потенциальных экологических проблем, улучшение медицинских услуг и восстановление пассажирского (железнодорожного) сообщение через линию соприкосновения.

«К сожалению, для людей с обеих сторон линии соприкосновения мало что изменилось с момента моего визита в январе», - сказал Лайчак.

Также он отметил, что в этот раз приехал в Киев, чтобы стимулировать новое руководство Украины объединить усилия ради решения гуманитарных проблем населения Донбасса и выяснить, как можно выстроить совместное взаимодействие для реализации этой цели.