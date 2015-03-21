У Светлодарска ремонтная бригада наехала на мину, погибли двое работников
16:54, 21 марта 2015Война
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20 марта возле г. Светлодарска в Артемовском районе Донецкой области в результате взрыва погибли два сотрудника ООО «ДТЭК Высоковольтные сети» и один был ранен.
Автомобиль ремонтной бригады наехал на взрывное устройство / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.
По факту гибели и ранения электромонтеров открыто уголовное производство. Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст. 258 «Террористический акт, который привел к гибели человека» Уголовного кодекса Украины.
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«Среди погибших - 38-летний электромонтер и 42-летний водитель. С минно-взрывной травмой в больницу г. Константиновки госпитализирован 51-летний начальник участка высоковольтных сетей», - говорится в сообщении.
Установлено, что автомобиль ремонтной бригады наехал на взрывное устройство.
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