Житель Мариуполя нашел в поле чемодан с миной

Находку мужчина принес на свой дачный участок. Когда открыл чемодан, увидел там мину и взрывное устройство, однако решил заявить о найденном предмете только сегодня, сообщает пресс-служба Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области

Дежурная часть Приморского райотдела милиции Мариупольского горуправления получила обращение сегодня, 10 марта, в 10:50.

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Милиционеры оцепили периметр нахождения взрывоопасного устройства до приезда взрывотехнической службы.