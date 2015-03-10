Житель Мариуполя нашел в поле чемодан с миной
15:04, 10 марта 2015Война
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Житель Мариуполя 1928 года рождения рассказал, что несколько дней назад в поле, расположенном на выезде из Приморского района города, он случайно обнаружил дипломат.
marguvd.gov.ua
Находку мужчина принес на свой дачный участок. Когда открыл чемодан, увидел там мину и взрывное устройство, однако решил заявить о найденном предмете только сегодня, сообщает пресс-служба Мариупольского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области
Дежурная часть Приморского райотдела милиции Мариупольского горуправления получила обращение сегодня, 10 марта, в 10:50.
Читайте такжеВ Мариуполе слышны мощные взрывы: на окраине города происходит утилизация снарядовОсмотрев дипломат, милиционеры установили, что содержимое представляет опасность и в любой момент может взорваться.
Милиционеры оцепили периметр нахождения взрывоопасного устройства до приезда взрывотехнической службы.
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