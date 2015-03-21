ИС: боевики перестали имитировать «перемирие» – открыто используют артиллерию

Российско-террористические войска перестали «имитировать» соблюдение Минских соглашений и на протяжении последних суток открыто использовали для обстрела позиций украинских войск ствольную артиллерию и РСЗО.

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

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В частности, в районе Бахмутской трассы террористами были использованы БМ-21 «Град» (отмечена работа 2-х РСЗО). Также противник произвел обстрелы из 120-мм минометов, танков, гаубиц Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Основная часть обстрелов произведена на Донецком и Приморском направлениях (н.п.Авдеевка, Опытное, Новотроицкое, Орловское, Чармалик).

«Также более 5-ти обстрелов из стрелкового оружия и тяжёлого пехотного вооружения зафиксировано на Артёмовском направлении, где террористы пытались заставить украинские подразделения отойти от занимаемых ими передовых позиций», - отмечает «Информационное Сопротивление».