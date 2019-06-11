Война на Донбассе: враг бил по украинским позициям из запрещенных минометов

Потерь среди украинских бойцов за минувшие сутки удалось избежать.

В течение минувших суток, 10 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских бойцов нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 10 июня двое оккупантов были ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции ОС два раза.

Накануне сообщалось, что патруль миссии ОБСЕ оказался в зоне обстрела из стрелкового оружия во время мониторинга ситуации с безопасностью на востоке Украины.