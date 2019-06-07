Оккупированный Донецк атакуют полчища крыс

В оккупированном Донецке крысы продолжают селиться в подвалах многих многоквартирных домов.

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области численность грызунов оценили как пять особей на 1 тыс. кв.м.

Об этом свидетельствуют результаты учета грызунов, проведенного в марте-апреле текущего года, передают "Новости Донбасса", ссылаясь на ресурс боевиков.

Читайте такжеГлавный курорт "ДНР" боевики превратили в особую зону - журналист

Подчеркивается, что было проведено одномоментное истребление грызунов в населенных пунктов, однако крысы до сих пор селятся по соседству с людьми.

Донецкий врач-эпидемиолог Вера Шевелева рассказала, что для истребления грызунов были использованы средства, полученные из России в качестве "гумпомощи". Также велась закупка средств за "бюджетные" деньги.

Отмечается, что в оккупированном Донецке крысы продолжают селиться в подвалах многих многоквартирных домов из-за того, что вовремя не вывозится мусор.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах оккупированного Донецка сложилась критическая ситуация с вывозом мусора.