Появились фото "заваленного" мусором Донецка
14:22, 29 мая 2019Война
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Журналист показал свежие снимки оккупированного Донецка.
Донецк завален мусором / фото twitter.com/den_kazansky
В некоторых районах оккупированного Донецка сложилась критическая ситуация с вывозом мусора.
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Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Twitter, опубликовав фото с переполненными мусорными баками. "Зимой мусор не вывозили, объясняя все снегом и погодными условиями. Сейчас просто забили, несмотря на жару и солнцепек", - написал он.
Донецк завален мусором / фото twitter.com/den_kazansky
Ранее в центре оккупированного Донецка установили бюст ликвидированному полевому командиру боевиков "ДНР" Олегу Мамиеву (позывной "Мамай").
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