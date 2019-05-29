Появились фото "заваленного" мусором Донецка

Журналист показал свежие снимки оккупированного Донецка.

В некоторых районах оккупированного Донецка сложилась критическая ситуация с вывозом мусора.

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Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Twitter, опубликовав фото с переполненными мусорными баками. "Зимой мусор не вывозили, объясняя все снегом и погодными условиями. Сейчас просто забили, несмотря на жару и солнцепек", - написал он.

Ранее в центре оккупированного Донецка установили бюст ликвидированному полевому командиру боевиков "ДНР" Олегу Мамиеву (позывной "Мамай").