Из-за обстрелов боевиков на Донбассе сегодня погиб украинский военный

Боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

С начала суток боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

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"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил, из них: вблизи населенного пункта Талаковка, с направления населенного пункта Пикузы - из ручных противотанковых гранатометов; в районе села Водяное, с направления населенного пункта Азов - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новогригорьевка, из района населенного пункта Староласпа - из крупнокалиберных пулеметов", - сообщили в пресс-центре ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1. Огонь враг вел с направления населенного пункта Золотое-5", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.