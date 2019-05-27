"Я все-таки не Дон Кихот": Гиркин признал, что боевики в 2014 году прикрывались мирными жителями (видео)

При этом Гиркин признал аккуратность украинских военных при наступлении на Славянск, которые старались не бить в жилые застройки.

Бывший предводитель террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) признал, что во время обстрелов его подопечные прятались за мирными жителями Донбасса.

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Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «ГлавТема Народ».

При этом Гиркин признал аккуратность украинских военных при наступлении на Славянск, которые старались в жилые застройки – места пребывания мирных жителей – «не соваться».

«В застройках техника и вооружение играли меньшую роль и они (украинские военные – ред.) туда старались не соваться. Мы этим пользовались. Как мне говорил украинский военный: «Что же вы, как трусы, сидите?... Выходите в поле, не прикрывайтесь мирными жителями!». Ну, извините, выйти в поле для того, чтобы нас уничтожили? Я все-таки не Дон Кихот», – сказал он.

Видео: ГлавТема Народ (смотреть с 16:00)