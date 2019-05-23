Боевики на Луганщине ударили по силам ООС из запрещенного оружия

Вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из минометов калибров 120 и 82 мм.

На Донбассе с начала суток оккупанты 6 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских бойцов нет.

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Об этом пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

«Враг вел огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия», - отмечается в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески – из противотанковых ракетных комплексов; трижды возле населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

«Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются», - сообщили в пресс-центре.