Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе трое украинских военных ранены

Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

С начала суток оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов трое украинских военных получили ранения.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил. В частности, как отмечается, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы дважды обстреляли позиции Объединенных сил: возле населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле села Гнутово из крупнокалиберных пулеметов.

В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из снайперского оружия обстреляли позиции Объединенных сил возле населенного пункта Шумы.

"В результате обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, подчеркнули в пресс-центре.