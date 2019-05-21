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Сутки на Донбассе: боевики нарушили режим тишины 10 раз, два военных ранены

07:49, 21 мая 2019
Война
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REUTERS

За минувшие сутки боевики нарушали режим прекращения огня десять раз, четыре из них противник применил вооружение, запрещенное Минском.

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По данным штаба ООС, боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Гнутово, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у Старогнатовки, из автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Опытного и Красногоровки.

Также было неспокойно в районе Новгородского, Новотошковского, Золотого-4 и Гнутово. В результате обстрелов два украинских военных получили ранения. На каждый обстрел подразделения ООС давали адекватный ответ.

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Теги: #ВСУ#война на Донбассе