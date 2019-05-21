Сутки на Донбассе: боевики нарушили режим тишины 10 раз, два военных ранены

Боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки боевики нарушали режим прекращения огня десять раз, четыре из них противник применил вооружение, запрещенное Минском. Читайте такжеВСУ разгромили оккупантов на Донбассе: уничтожена техника

По данным штаба ООС, боевики стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Гнутово, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у Старогнатовки, из автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Опытного и Красногоровки.

Также было неспокойно в районе Новгородского, Новотошковского, Золотого-4 и Гнутово. В результате обстрелов два украинских военных получили ранения. На каждый обстрел подразделения ООС давали адекватный ответ.