Боевики передали украинской стороне тело морского пехотинца, пропавшего во время боя на Донбассе

Об исчезновении военнослужащего 35 отдельная бригада морской пехоты сообщила 5 мая, не называя точной даты события.

Боевики 8 мая передали украинской стороне тело украинского морского пехотинца Дениса Козьмы, который исчез во время боя близ села Николаевка, что в Донецкой области.

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Об этом Громадському сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Родным военного уже сообщили о гибели, отметили в штабе.

Об исчезновении военнослужащего 35 отдельная бригада морской пехоты сообщила 5 мая, не называя точной даты события.

По их информации, боевики пытались незаметно пройти через полосу обеспечения возле позиции ООС вблизи Николаевки. Военные, которые в это время несли дежурство, открыли огонь по боевикам, чтобы заставить их отступать. К украинским военным подошла резервная группа - боевики начали их обстреливать из пулеметов и стрелкового оружия. Именно во время этого боя исчез Козьма.