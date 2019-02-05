Потери ВС РФ на Донбассе можно сравнить с числом погибших бойцов ВСУ – российские журналисты

Журналисты газеты «Псковсковская губерния», которая практически единственная в России писала о непосредственном участии армии РФ в войне на востоке Украины, презентовали в Москве книгу «Россия и Украина. Дни затмения».

Потери российской армии на Донбассе соизмеримы с количеством погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, только в Псков за годы боевых действий привезли не менее 200 погибших.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Москве на презентации книги «Россия и Украина. Дни затмения» сообщили журналисты издания «Псковсковская губерния», которая практически единственная в России писала о непосредственном участии армии РФ в войне на востоке Украины.

На презентации депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг отметил, что книга - это сборник статей, которые вышли в газете «Псковская губерния» о войне России против Украины и охватывает события с 2014 по 2017 годы. Он подчеркнул, что в своем вступлении к книге написал, что хотел бы, чтобы этого сборника не было.

«В этой книге очень много смерти, очень много крови. Эта книга не дает ответа на вопрос, что будет завтра, но позволяет вспомнить первые четыре года войны... Мы очень надеемся, что эта книга поможет размышлениям о том, что произошло. Без этого мы не сможем найти выход из ситуации», - сказал Шлосберг.

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По его словам, миссия книжки - установление в будущем мира между Россией и Украиной.

Отвечая на вопрос УНИАН, сколько, по оценкам редакции «Псковской губернии», погибло российских военных на Донбассе, главный редактор газеты Денис Камалягин отметил, что точной информации нет.

«Мы считали только потери, которые были в Пскове, - это около 200 человек. В таком количестве «груз 200» прибыл в Псков», - сказал Камалягін.

Он подчеркнул, что вся информация по этому вопросу засекречена, а в псковской десантно-штурмовой дивизии упразднили должность пресс-секретаря, и информацию можно запрашивать только в Минобороны.

«В целом цифры будут совсем другого порядка. Я не могу назвать общую цифру погибших российских военных, но мне кажется, что она приблизительно такая же, как численность погибших украинских военных», - отметил Камалягин.

По его мнению, речь идет не только о действующих военных, но и о «добровольцах, в том числе из Пскова».

Камалягин считает, что равнодушие российского общество к гибели солдат ВС РФ связано с политикой российских федеральных каналов, которые целенаправленно избегают этих тем.

По его словам, жители Пскова до сих пор воюют на Донбассе.

Кроме того, Шлосберг напомнил, что вместе с группой российских юристов обжаловал вплоть до Верховного суда России засекречивание данных потерь армии «в мирное время», однако «российская Фемида стала на сторону главы РФ».

«Никто не знает точной цифры погибших россиян в Украине, будет сделано все, чтобы ее как можно дольше не узнали. Эта цифра может оказаться впечатляющей», - сказал Шлосберг.

В свою очередь редактор газеты в 2014 году Светлана Прокопьева сообщила, что в Пскове в начале войны за несколько часов изменилось отношение к редакции газеты, поскольку многие были в состоянии шока из-за публикаций об участии российских военных в боевых действия на Донбассе.

«Наша редакция единственная в городе, которая повела себя как СМИ, - мы поехали и сделали фотографии могил псковских десантников. Нам тогда говорили наши коллеги, что это некрофилия, прыгание по могилам и пиар на костях», - сказала она.

Планируется, что презентация книги «Россия и Украина. Дни затмения» пройдет в ближайшее время в Киеве. На данный момент книга издана тиражом 1,5 тыс. экземпляров.