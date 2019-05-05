С полуночи боевики дважды обстреляли позиции военных на Донбассе

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Начиная с полуночи по состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.

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Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, начиная с 00.30 на протяжении 40 минут противник вел огонь по украинским позициям в районе Новоалександровки. При этом враг применил вооружение БМП и гранатометы различных систем. Огонь велся со стороны населенного пункта Калиново-Борщеватое.

В ответ украинские бойцы открыли прицельный огонь из аналогичного оружия.

Одновременно боевики произвели кратковременный обстрел из стрелкового оружия опорных пунктов Объединенных сил недалеко от Лебединского на Донецком направлении. Огонь велся со стороны оккупированной Саханки.

"По состоянию на сейчас линия боевого противостояния остается стабильной, а ситуация полностью контролируемой нашими мужественными защитниками. Потерь в рядах украинских войск с начала суток нет", - сообщили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 4 мая оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранен один украинский боец.