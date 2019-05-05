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С полуночи боевики дважды обстреляли позиции военных на Донбассе

14:24, 05 мая 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, начиная с 00.30 на протяжении 40 минут противник вел огонь по украинским позициям в районе Новоалександровки. При этом враг применил вооружение БМП и гранатометы различных систем. Огонь велся со стороны населенного пункта Калиново-Борщеватое.

В ответ украинские бойцы открыли прицельный огонь из аналогичного оружия.

Одновременно боевики произвели кратковременный обстрел из стрелкового оружия опорных пунктов Объединенных сил недалеко от Лебединского на Донецком направлении. Огонь велся со стороны оккупированной Саханки.

"По состоянию на сейчас линия боевого противостояния остается стабильной, а ситуация полностью контролируемой нашими мужественными защитниками. Потерь в рядах украинских войск с начала суток нет", - сообщили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 4 мая оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранен один украинский боец.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков