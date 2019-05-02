В Донецке главарю «Компартии ДНР» не дали выступить на митинге, произошла потасовка
Руководителя «Коммунистической партии ДНР» Бориса Литвинова не пустили на сцену во время первомайских мероприятий на площади Ленина в оккупированном Донецке.
Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на издание «Компартии ДНР» - газету «Вперед».
Читайте такжеНазвана цель выдачи российских паспортов жителям "ЛДНР" (видео)
Так, колонна местных коммунистов приняла участие в общегородском шествии и митинге. По словам Литвинова, между «Компартией» и организаторами мероприятий существовала договоренность, что об участии «КПДНР» будет объявлено со сцены, а ему предоставят слово для выступления, чего так и не произошло.
«Когда митинг профсоюзов заканчивался и начался уже коммунистический митинг, несколько юношей в спортивной одежде взяли в кольцо Бориса Литвинова, не давая ему выступить перед товарищами. В результате произошла потасовка между коммунистами и молодчиками, которые вскоре отступили», - утверждается в сообщении.
После этого Литвинов выступил перед своими сторонниками, где обвинил группировку «ДНР» в препятствовании деятельности своей «Компартии».
Отмечается, что об инциденте с недопуском Литвинова на сцену также написал в Telegram основатель батальона террористов «Восток» и бывший секретарь «совбеза ДНР» Александр Ходаковский.
По его словам, лидеру «коммунистов» препятствовали «дружинники», отряды которых недавно создали у главаря «ДНР» Дениса Пушилина.