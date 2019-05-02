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В Донецке главарю «Компартии ДНР» не дали выступить на митинге, произошла потасовка

13:58, 02 мая 2019
Война
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В оккупированном Донецке сорвали первомайское выступление главы местных "коммунистов" / фото - wpered.su

Руководителя «Коммунистической партии ДНР» Бориса Литвинова не пустили на сцену во время первомайских мероприятий на площади Ленина в оккупированном Донецке.

Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на издание «Компартии ДНР» - газету «Вперед».

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Так, колонна местных коммунистов приняла участие в общегородском шествии и митинге. По словам Литвинова, между «Компартией» и организаторами мероприятий существовала договоренность, что об участии «КПДНР» будет объявлено со сцены, а ему предоставят слово для выступления, чего так и не произошло.

«Когда митинг профсоюзов заканчивался и начался уже коммунистический митинг, несколько юношей в спортивной одежде взяли в кольцо Бориса Литвинова, не давая ему выступить перед товарищами. В результате произошла потасовка между коммунистами и молодчиками, которые вскоре отступили», - утверждается в сообщении.

После этого Литвинов выступил перед своими сторонниками, где обвинил группировку «ДНР» в препятствовании деятельности своей «Компартии».

Отмечается, что об инциденте с недопуском Литвинова на сцену также написал в Telegram основатель батальона террористов «Восток» и бывший секретарь «совбеза ДНР» Александр Ходаковский.

По его словам, лидеру «коммунистов» препятствовали «дружинники», отряды которых недавно создали у главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

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Теги: #Донецк#ДНРпогода в Донецке