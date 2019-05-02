В Донецке главарю «Компартии ДНР» не дали выступить на митинге, произошла потасовка

Против «коммуниста» могли выступить «дружинники» главаря «ДНР» Пушилина.

Руководителя «Коммунистической партии ДНР» Бориса Литвинова не пустили на сцену во время первомайских мероприятий на площади Ленина в оккупированном Донецке.

Об этом сообщают «Новости Донбасса», ссылаясь на издание «Компартии ДНР» - газету «Вперед».

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Так, колонна местных коммунистов приняла участие в общегородском шествии и митинге. По словам Литвинова, между «Компартией» и организаторами мероприятий существовала договоренность, что об участии «КПДНР» будет объявлено со сцены, а ему предоставят слово для выступления, чего так и не произошло.

«Когда митинг профсоюзов заканчивался и начался уже коммунистический митинг, несколько юношей в спортивной одежде взяли в кольцо Бориса Литвинова, не давая ему выступить перед товарищами. В результате произошла потасовка между коммунистами и молодчиками, которые вскоре отступили», - утверждается в сообщении.

После этого Литвинов выступил перед своими сторонниками, где обвинил группировку «ДНР» в препятствовании деятельности своей «Компартии».

Отмечается, что об инциденте с недопуском Литвинова на сцену также написал в Telegram основатель батальона террористов «Восток» и бывший секретарь «совбеза ДНР» Александр Ходаковский.

По его словам, лидеру «коммунистов» препятствовали «дружинники», отряды которых недавно создали у главаря «ДНР» Дениса Пушилина.