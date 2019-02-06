Главарь "ДНР" "отжал" у соратника Захарченко дорогое авто

Оказывается, в свое время данный автомобиль "отжали" у владельца для экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко.

О том, что у бывшего "министра обороны", "генерал-лейтенанта" и "героя "ДНР" Владимира Кононова (кличка "Царь"; до войны работал тренером в федерации дзюдо Донецкой области) новая "власть" забрала дорогостоящий автомобиль, сообщают в местных пабликах.

Информацию подтвердил и источник "Фактов" в оккупированном Донецке.

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Журналисты напомнили, что едва сев в кресло главаря "ДНР", Денис Пушилин лишил Кононова должности и ликвидировал "министерство обороны". Безусловно, на такие решительные шаги он отважился только по указке из Москвы.

На днях стало известно, что сотрудники "военной прокуратуры" добрались и до авто "Царя" — отжали у него у него "пятилитровый "мерин" (именно так марку авто называют в соцсетях).

В этой истории есть интересный нюанс. Оказывается, Кононов в свое время "отжал" данный автомобиль у владельца для экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко. Теперь же его постигла участь хозяина авто. Есть сведения, что указание на "национализацию" дал лично Пушилин и что машину вскоре продадут.

Ранее журналисты "Донбасс.Реалии" рассказали, как именно погодные условия превратились в пиар-акцию нового главаря незаконного группировки "ДНР" Дениса Пушилина.