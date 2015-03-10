С 15 февраля в зоне АТО погибли 64 украинских военнослужащих

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу 9 марта вечером. "Начиная с режима прекращения огня, с 15 февраля, погибли 64 военнослужащих", - сказал он.

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Петр Порошенко уточнил, что из общего количества погибших это 51 военнослужащий Вооруженных сил, 11 военнослужащих Национальной гвардии, по одному сотруднику МВД, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.