По состоянию на сегодня всего погибло 1549 военнослужащих - президент

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.

”По состоянию на сегодняшний день всего погибло 1549 военнослужащих, из них 1232 - это Вооруженные силы Украины, 99 - это Министерство внутренних дел, 132 - Национальная гвардия, 63 - это Государственная пограничная служба, 7 - это СБУ, 16 - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ”, - сказал Порошенко.

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