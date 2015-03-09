По состоянию на сегодня всего погибло 1549 военнослужащих - президент
22:42, 09 марта 2015Политика
1815 0
По состоянию на сегодняшний день на востоке Украины в целом погибло 1549 военнослужащих.
REUTERS
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Первому национальному телеканалу в понедельник вечером.
”По состоянию на сегодняшний день всего погибло 1549 военнослужащих, из них 1232 - это Вооруженные силы Украины, 99 - это Министерство внутренних дел, 132 - Национальная гвардия, 63 - это Государственная пограничная служба, 7 - это СБУ, 16 - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ”, - сказал Порошенко.
Читайте такжеПрезидент: спецслужбы РФ постоянно работают над дестабилизацией Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter