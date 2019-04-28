Немецкие депутаты предлагают направить на Донбасс гражданскую полицию ООН - СМИ

Депутаты также предлагают распустить созданные боевиками "правительства" на Донбассе.

Депутаты Свободной демократической партии Германии (FDP) выступили с предложением отправить в Украину дополнительный контингент гражданской полиции ООН.

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Как сообщает LIGA.net, ссылаясь на Bild, немецкие парламентарии приняли документ под названием "Мир в Украине нуждается в новом импульсе", который описывает новую стратегию по Донбассу.

В частности, СДП предлагает парламенту Германии разработать дополнительный план действий, касающихся Минских соглашений, с обязательными сроками и последствиями в случае их несоблюдения.

Предлагается, среди прочего, направить в Украину дополнительный контингент гражданской полиции под эгидой ООН.

Депутаты также предлагают распустить так называемые правительства, созданные террористами Донбасса, и передать управление регионом гражданской переходной администрации под руководством ООН.

Документ состоит из 12 пунктов. В ближайшее время его внесут в Бундестаг на рассмотрение.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле пояснили, что такое решение принято президентом РФ «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

27 апреля Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.