В городах так называемой "ЛНР" фиксируют случаи голода - штаб АТО
13:58, 06 марта 2015Война
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В зоне антитеррористической операции на востоке Украины в населенных пунктах Луганской области, подконтрольных боевикам, начинают фиксировать случаи голода среди местного населения.
В так называемой «ЛНР» резко выросли цены на продовольственные товары, наблюдается дефицит сахара, каменной соли, подсолнечного масла и других товаров первой необходимости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.
«В городах Свердловск, Снежное, Торез, Славяносербск и Первомайск, находящихся под контролем боевиков, зафиксированы случаи голода среди местного населения из-за отсутствия у людей денежных средств для приобретения продуктов питания», - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным пресс-службы, по оперативной информации, в населенных пунктах, оккупированных бандформированиям «ЛНР», резко выросли цены на продовольственные товары, наблюдается дефицит сахара, каменной соли, подсолнечного масла и других товаров первой необходимости.
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