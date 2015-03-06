В городах так называемой "ЛНР" фиксируют случаи голода - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

«В городах Свердловск, Снежное, Торез, Славяносербск и Первомайск, находящихся под контролем боевиков, зафиксированы случаи голода среди местного населения из-за отсутствия у людей денежных средств для приобретения продуктов питания», - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным пресс-службы, по оперативной информации, в населенных пунктах, оккупированных бандформированиям «ЛНР», резко выросли цены на продовольственные товары, наблюдается дефицит сахара, каменной соли, подсолнечного масла и других товаров первой необходимости.