В НАТО говорят, что российские войска гибнут на востоке Украины в "больших количествах"

И российское руководство имеет все меньше и меньше возможности скрывать этот факт, подчеркнул он, выступая на конференции в столице Латвии Риге, передает Радио Свобода.

По словам Вершбоу, Россия несет особую ответственность за достижение подлинной деэскалации на востоке Украины, а не только временной паузы.

Хотя достигнутая в прошлом месяце в Минске очередная договоренность о прекращении огня важна, но решающим является ее полное выполнение, добавил заместитель генсекретаря НАТО.

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Россия, по имеющимся в Украины и на Западе данным, поддерживает пророссийских сепаратистов на востоке Украины не только современными вооружениями, в частности, тяжелыми, но и живой силой, в том числе подразделениями регулярных вооруженных сил.

Ранее УНИАН сообщал, что в НАТО не исключают, что боевики готовятся к дальнейшему наступлению.