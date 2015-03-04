В НАТО не исключают, что боевики готовятся к дальнейшему наступлению

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

„За последние дни мы видим уменьшение количества боев, но бои продолжаются по всей контактной линии”, - сказал он.

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Вместе с тем Бридлав констатировал, что предварительные договоренности о прекращении огня были использованы пророссийскими боевиками для подготовки для дальнейших действий.

„Мы видели, как последние два прекращения огня были использованы, чтобы перевооружиться и подготовиться для дальнейших операций, как мы это видели в Дебальцево и других местах”, - сказал генерал.