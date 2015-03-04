В НАТО не исключают, что боевики готовятся к дальнейшему наступлению
18:03, 04 марта 2015Политика
2146 0
В НАТО фиксируют, что со времени договоренностей о прекращении огня количество боевых столкновений на Донбассе уменьшилось, но напоминают, что предварительные договоренности были использованы боевиками для подготовки к новым операциям.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.
„За последние дни мы видим уменьшение количества боев, но бои продолжаются по всей контактной линии”, - сказал он.
Читайте такжеГлава разведки США допускает, что боевики попытаются взять Мариуполь
Вместе с тем Бридлав констатировал, что предварительные договоренности о прекращении огня были использованы пророссийскими боевиками для подготовки для дальнейших действий.
„Мы видели, как последние два прекращения огня были использованы, чтобы перевооружиться и подготовиться для дальнейших операций, как мы это видели в Дебальцево и других местах”, - сказал генерал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter