Для Гааги: на Луганщине зафиксировали новые факты агрессии РФ против мирного населения (фото)

В результате артиллерийского обстрела повреждены три жилых дома.

Генеральной прокуратурой Украины задокументирован факт грубого нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны во время обстрела города Золотое-4 в Луганской области.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву 14 апреля 2019 года около 20:00 в очередной раз совершили с временно оккупированной территории Луганской области прицельный обстрел города Золотое-4 Попаснянского района Луганской области», - говорится в сообщении.

На месте происшествия прокуроры Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны.

В частности, при осмотре места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела повреждены три жилых дома.

В ГПУ установили, что обстрел осуществлялся гранатометными снарядами из города Золотое-5 Луганской области (временно оккупированная территория).

Правоохранителями принимаются меры по установлению лиц, причастных к обстрелу.

«Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и её оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд», - добавили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля прокуроры ГПУ задокументировали факт нарушения РФ и ее оккупационной администрацией законов и обычаев войны во время обстрела г. Золотое-4, который состоялся 30 марта.