В оккупированное село на Донетчине зашла колонна танков боевиков - штаб АТО
15:13, 03 марта 2015Война
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Ночью в населенный пункт Победа Старобешевского района Донецкой области со стороны поселка Кумачовое прибыла колонна танков, БМП и БТР с личным составом незаконных вооруженных формирований.
REUTERS
Об этом сообщил на ежедневном брифинге представитель штаба Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко, передает 5 канал.
С его слов, техника расположена на территории бывшей фермы. Местным фермерам террористы приказали освободить склады от зерна.
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Как отметил Лысенко, по оперативной информации, боевики продолжают наращивать силы и средства с целью подготовки ведения наступательных действий при поддержке подразделений ВС РФ на Артемовском, Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях.
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