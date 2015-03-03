В оккупированное село на Донетчине зашла колонна танков боевиков - штаб АТО

Об этом сообщил на ежедневном брифинге представитель штаба Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко, передает 5 канал.

С его слов, техника расположена на территории бывшей фермы. Местным фермерам террористы приказали освободить склады от зерна.

Читайте такжеБоевики перегруппировывают и наращивают силы вдоль линии разграничения - Лысенко

Как отметил Лысенко, по оперативной информации, боевики продолжают наращивать силы и средства с целью подготовки ведения наступательных действий при поддержке подразделений ВС РФ на Артемовском, Донецком, Волновахском и Мариупольском направлениях.