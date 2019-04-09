На видео попало, как украинский снайпер ликвидировал российского наемника на Донбассе
13:04, 09 апреля 2019Война
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Видео снято в районе Мариуполя некоторое время назад.
Российский наемник ликвидирован / Скриншот
Украинский снайпер уничтожил российского наемника на мариупольском направлении.
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Именно с этой позиции в "серой зоне", в нарушение условий перемирия, регулярно ведутся обстрелы бойцов ООС, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что украинский военный уничтожил российского наемника с дистанции 800 метров из винтовки калибра 8,58 мм.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Ранее офицер ВСУ сообщал, что украинские военные ударили по позиции боевиков в районе Авдеевской промзоны, уничтожив их укрепления.
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