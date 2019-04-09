Украинские бойцы дали мощный ответ на обстрелы боевиков - у оккупантов огромные потери

По данным разведки, семеро боевиков были уничтожены, шесть – ранены.

За прошедшие сутки, 8 апреля, боевики ОРДЛО 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате чего один боец Вооруженных сил Украины погиб, а еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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"8 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометная мина калибра 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, семеро боевиков были уничтожены, шесть – ранены.

С начала текущих суток вражеских обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, оккупанты из минометов накрыли Водяное, один военный погиб еще двое ранены.