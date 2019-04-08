Оккупанты из минометов накрыли Водяное, один военный погиб еще двое ранены

Кроме того, боевики из ПТРК и станковых противотанковых гранатометов били по опорным пунктам ООС возле Опытного.

Боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще двое ранены.

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Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли украинские опорные пункты.

В частности, они обстреляли их у Водяного из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также под огонь 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов попали позиции ООС возле Песок.

Из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и станковых противотанковых гранатометов были обстреляны опорные пункты ООС возле Опытного, а из гранатометов различных систем опорные пункты в районе Авдеевки.

Кроме того, боевики накрыли противотанковым гранатометным огнем и обстреляли из крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Верхнеторецкого, а со станковых противотанковых гранатометов – в районе Каменки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил из 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Золотого-4 и с 82 мм минометов возле Луганского.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков. В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.