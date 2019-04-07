В Луганской области на туристической базе обнаружили артснаряды

На территории неработающего кемпинга турбазы изъято 164 артснаряда калибра 152 мм.

Военной контрразведкой Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил на территории туристической базы в Луганской области выявлены артиллерийские снаряды калибра 152 мм.

Читайте такжеНа Донбассе на линии соприкосновения нашли российский огнемет "Шмель" (фото)

Об этом сообщается на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook. Согласно сообщению, на территории неработающего кемпинга туристической базы в селе Денежниково Новоайдарского района обнаружены и изъяты 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм (из них семь - с подрывателями) и 252 подрывника к ним.

Решается вопрос о месте и времени уничтожения артснарядов.