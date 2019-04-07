В Луганской области на туристической базе обнаружили артснаряды
13:11, 07 апреля 2019Война
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На территории неработающего кемпинга турбазы изъято 164 артснаряда калибра 152 мм.
Сейчас решается вопрос о месте и времени уничтожения артснарядов \ Фото УНИАН
Военной контрразведкой Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил на территории туристической базы в Луганской области выявлены артиллерийские снаряды калибра 152 мм.
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Об этом сообщается на странице пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook. Согласно сообщению, на территории неработающего кемпинга туристической базы в селе Денежниково Новоайдарского района обнаружены и изъяты 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм (из них семь - с подрывателями) и 252 подрывника к ним.
Решается вопрос о месте и времени уничтожения артснарядов.
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