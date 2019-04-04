Оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных в районе Лебединского - Минобороны

Потерь среди украинских бойцов нет.

Российские оккупанты дважды обстреляли позиции военных Вооруженных сил Украины в районе Лебединского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге.

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"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано уже два прицельных обстрела. Оба враг совершил на приморской области нашей обороны, в районе Лебединского", - сказал Гуцуляк.

Примерно с 7.00 по направлению Саханки оккупанты выпустили 3 мины 82-го калибра и в течение 30 минут вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Также приблизительно с 10.00 от оккупированной Ужовки противник выпустил по защитникам Лебединского 4 мины 120-го калибра.

"По имеющейся информации, потерь с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов среди защитников Украины нет", - отметил Гуцуляк.