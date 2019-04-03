ВСУ нанесли мощный удар на Донбассе - уничтожены позиции оккупантов (видео)
10:46, 03 апреля 2019Война
554 0
Потери оккупантов на Донбассе уточняются.
В сеть выложили видео ответа украинских военнослужащих на обстрелы со стороны противника на Донбассе.
Читайте такжеПоявились подробности кровавого боя на Донбассе, в котором ВСУ понесли потери (видео)
Ролик удара на своей странице в Facebook опубликовал волонтер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожены их позиции. Точная цифра безвозвратных и санитарных потерь российско-оккупационных войск уточняются", - говорится в его сообщении.
Напомним, в бою в районе Попасной погиб боец с позывным "Дед" и женщина-воин Яна Красная с позывным "Ведьма".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter