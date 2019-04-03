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ВСУ нанесли мощный удар на Донбассе - уничтожены позиции оккупантов (видео)

10:46, 03 апреля 2019
Война
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В сеть выложили видео ответа украинских военнослужащих на обстрелы со стороны противника на Донбассе.

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Ролик удара на своей странице в Facebook опубликовал волонтер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожены их позиции. Точная цифра безвозвратных и санитарных потерь российско-оккупационных войск уточняются", - говорится в его сообщении.

Напомним, в бою в районе Попасной погиб боец с позывным "Дед" и женщина-воин Яна Красная с позывным "Ведьма".

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Теги: #Донбасс#ВСУ#обстрелы