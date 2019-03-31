Уже более 20% военнослужащих Объединенных сил проголосовали на выборах президента (фоторепортаж)

С 8 часов утра на спецучастках в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования.

Уже более 20% военнослужащих подразделений и частей Объединенных сил проголосовали на выборах президента Украины.

Как сообщается на странице пресс-центра ООС в Facebook, с 8 часов утра на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования.

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«Личный состав частей и подразделений Объединенных сил активно участвует в избирательном процессе. По состоянию на 11 часов на отдельных участках свой выбор сделали уже более 20% избирателей в погонах», - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. По состоянию на 11:00 не открылся один избирательный участок в городе Измаил Одесской области.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты.

В Украине создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

ЦИК зарегистрировала 2 тыс. 344 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента.

К обеспечению общественного порядка в Украине привлечено более 135 тысяч правоохранителей.

Кампания по выборам президента Украины официально стартовала 31 декабря 2018 года.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента, результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня, 31 марта, более 50% голосов, то 21 апреля должен состояться второй тур выборов, в который выйдут кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура.

В случае проведения второго тура ЦИК должна официально объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента - состояться до 31 мая.

Новоизбранный президент должен вступить на пост не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.