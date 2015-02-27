Российские войска, которые брали Дебальцево, вышли на ротацию в Ростовскую область - разведка

Но в том, что миротворческие шаги Украины будут оценены противником и со стороны боевиков станут симметричными, не верит ни один из украинских бойцов, говорится в сюжете ТСН.

Бойцы отдельной 55-й артиллерийской бригады считают, что их отдых не будет продолжительным. В том, что война возобновится, они почти не сомневаются.

Солдаты уверены, что пророссийские наемники воспользуются очередной раз "режимом тишины", чтобы восстановить боеспособность и подтянуть к линии соприкосновения свежие силы.

"Верю в то, что они будут использовать перемирие для подтягивания войск, боеприпасов. Мы армия, нам дадут команду - мы выполняем", - говорит военнослужащий Александр Дивочий.

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Разведчики говорят, что у российских военных ротация. В Ростовскую область возвращаются подразделения, которые брали Дебальцево. Итак, минимум неделю боевики не будут стрелять. Наши вояки за это время пытаются укрепить блокпосты и окопаться.

Тем временем бойцы 13-го батальона ВСУ жалуются, что воевали в Углегорске, под Дебальцево, но их не отпускают на ротацию, как всех других. Более того, снова отправляют на передовую - малыми группами на различные блокпосты и уже без техники.

"Это как батальон-призрак, ребятам не платят деньги, которые им положено. Ребята не могут получить участников АТО, не могут получить выписок из приказов, не могут получить участников боевых действий", - рассказал командир одного из взводов.