В университете Воздушных сил впервые со времен Второй мировой состоялся досрочный выпуск офицеров (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония выпуска состоялась 26 февраля на плацу учебного заведения.

В харьковском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины отметили, что досрочный выпуск в университете проходит впервые со времен Великой Отечественной войны.

Заместитель командующего Воздушных сил Украины генерал-лейтенант Виктор Сидаш, выступая на церемонии, отметил высокий уровень подготовки харьковских офицеров.

По его словам, решение о досрочном выпуске было принято в связи с увеличением количества Вооруженных сил страны.

Он отметил, что нынешние выпускники ХУВС не будут направлены непосредственно в зону боевых действий, поскольку необходимости присутствия войск противовоздушной обороны на переднем крае фронта нет.

Читайте такжеВ Киевском военном лицее имени Богуна состоялся 66-й выпускСидаш добавил, что в учебном плане подготовки офицеров произошли изменения с учетом ситуации в стране. По его словам, больше внимания уделялось оказанию медицинской помощи, физической подготовке, а также другим вопросам, связанным с пребыванием военных в зоне АТО.

Священник Украинской православной церкви благословил молодых офицеров. После этого офицеры прошли строевым маршем.

Справка УНИАН. Харьковский университет Воздушных сил основан в ноябре 1930 года. За свою историю подготовил около 120 тысяч офицеров. Среди выпускников университета - 578 Героев Советского Союза, 27 летчиков-космонавтов, 415 генералов, 4 министра обороны, командующие армиями. В вузе готовят для Вооруженных сил Украины специалистов по 15 направлениям из 24 специальностей. В состав университета входят 9 факультетов, на которых проходят обучение специалисты для авиации, противовоздушной обороны Сухопутных войск, автоматизированных систем управления, метрологии, зенитных ракетных и радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.

Из-за сложной ситуации в стране, подготовку офицерских кадров в этом году пришлось сократить на 3 месяца и вместо выпуска в июне, курсанты-выпускники завершили курс подготовки в феврале.