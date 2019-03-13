Из-за взрыва гранаты в блиндаже двое украинских бойцов погибли, один получил ранения
В районе проведения операции Объединенных сил в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранение.
Об этом сообщил источник в Национальной полиции.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел около полуночи 11 марта вблизи села Невельское Ясиноватского района.
Читайте такжеНа Харьковщине в частном доме взорвалась граната, есть пострадавшие (фото)
В результате взрыва гранаты в блиндаже двое военнослужащих погибли, один получил ранение.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Собеседник агентства добавил, что проводятся следственные действия с целью установить, было ли это умышленное убийство или несчастный случай. Следствие будут проводить следователи военной прокуратуры.
Ранее УНИАН сообщал, что на полигоне в Киевской области двое солдат подорвались из-за взрыва гранаты.