Саперы обезвредили "растяжку" во время ремонта поврежденных боевиками линий электропередач на Луганщине - СЦКК

В Катериновке Луганской области во время ремонта линий электропередач, поврежденных в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ, группа саперов обнаружила и обезвредила "растяжку" с гранатой.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил на странице в Facebook.