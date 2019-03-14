Саперы обезвредили "растяжку" во время ремонта поврежденных боевиками линий электропередач на Луганщине - СЦКК
В Катериновке Луганской области во время ремонта линий электропередач, поврежденных в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ, группа саперов обнаружила и обезвредила "растяжку" с гранатой.
Читайте такжеВСУ понесли потери на Донбассе: террористы убили бойца 1999 года рождения
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил на странице в Facebook.
"13 апреля в поселках Катериновка и Золотое-4 продолжались работы по заявкам предприятий ООО "Луганское энергетическое объединение" и "Попаснянский РЭС". К патрулированию в ходе аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи были привлечены патрули СММ ОБСЕ с обеих сторон и группа пиротехнических работ от подразделений ВС Украины ОТУ "Север" с целью проверки на наличие взрывоопасных предметов. В Катериновке группой разминирования была обнаружена и обезврежена "растяжка" с гранатой Ф-1", - сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
После этого сотрудники Попаснянского РЭС провели осмотр воздушных линий электропередачи, обнаружили порыв между пролетом опор, демонтировали их и заменили другими, возобновив электропитание. Также силами этой ремонтной бригады был обнаружен порыв на линии и возобновлено электроснабжение в Золотом-4.
"Украинская сторона СЦКК раз призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации соблюдать установленный режим тишины на всей линии боевого соприкосновения и не препятствовать проведению запланированных ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.