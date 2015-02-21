Генштаб подписал план отвода вооружений
03:20, 21 февраля 2015Война
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В пятницу, 20 февраля, в украино-российском Совместном центре по контролю и координации вопросов относительно прекращения огня и поэтапной стабилизации линии разграничения сторон был подписан "План контроля по координации и реализации комплекса мероприятий по выполнению минских соглашений".
REUTERS
Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, этот документ был согласован с "лицами, которые принимали участие в подписании Минских соглашений", то есть в том числе с "ДНР" и "ЛНР".
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"План состоит из пунктов, предусматривающих конкретные меры по прекращению огня и отводу тяжелой военной техники от линии разграничения. Согласно этому плану, вооружения будут отводиться одновременно обеими сторонами конфликта. С украинской стороны документ подписал генерал-майор Александр Розмазнин, с российской - генерал-полковник Александр Ленцов", - сказано в сообщении.
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