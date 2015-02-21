Генштаб подписал план отвода вооружений

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, этот документ был согласован с "лицами, которые принимали участие в подписании Минских соглашений", то есть в том числе с "ДНР" и "ЛНР".

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"План состоит из пунктов, предусматривающих конкретные меры по прекращению огня и отводу тяжелой военной техники от линии разграничения. Согласно этому плану, вооружения будут отводиться одновременно обеими сторонами конфликта. С украинской стороны документ подписал генерал-майор Александр Розмазнин, с российской - генерал-полковник Александр Ленцов", - сказано в сообщении.