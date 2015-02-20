Ситуация в зоне АТО остается напряженной, за сутки из РФ для боевиков прибыли четыре конвоя снабжения

Ситуация в зоне АТО продолжает оставаться напряжённой, российско-террористические войска продолжают активно осуществлять обстрелы позиций украинских войск.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"На основных операционных направлениях происходит перегруппировка формирований российско-террористических войск, отмечается активизация ресурсного и материального обеспечения процесса восстановления боеспособности формирований противника путём их доукомплектования живой силой, вооружением и боевой техникой", - говорится в сообщении.

За последние сутки зафиксирован проход из России на территорию оккупированных территорий на Донбассе как минимум 4-х конвоев снабжения: в общей сложности до 55 транспортных единиц, а также 28 единиц боевой техники, включая танки, ББМ и самоходную артиллерию.