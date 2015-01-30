Боевики в районе Мариуполя ведут обстрел передовых позиций сил АТО

В районе Мариуполя боевики ведут активные обстрелы передовых позиций украинских войск (район н.п.Павлополь, Талаковка, Сартана, восточные пригороды Мариуполя).

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОбнародован еще один перехваченный разговор тех, кто обстрелял Мариуполь

"Обстрелы ведутся в основном из ствольной артиллерии и минометов, реже включаются РСЗО. Боеприпасы для своей артиллерии террористы доставляют автотранспортом напрямую через границу с территории России", - говорится в сообщении.

Параллельно за счет поставок из РФ создаются запасы боеприпасов в Новоазовске.