Появились свежие фото опустевшего Донецка

В комментариях пишут, что оккупированный город опустел.

Блогер Иван Лихачев проехал центральными улицами неподконтрольного украинской власти Донецка.

Он начал поездку возле училища олимпийского резерва, затем проехал рядом с парком Славянской культуры. На проспект Ленина Иван выехал в районе ОЦКБ – одного из центральных медучреждений, известного как бывшая Областная центральная клиническая больница (ОЦКБ), позднее переименованная в Институт неотложной и восстановительной хирургии. Кадры блогера опубликованы на сайте "Донецких новостей".

Читайте такжеОзвучен новый план Путина по оккупации Украины

Он предложил тем, кто смотрит кадры улиц Донецка, самим решить, много ли в городе людей. "По дороге в сторону площади Ленина, в сторону "Донецк-сити" можете наблюдать, есть люди в городе или нет, пустой ли город", – сказал он.

В кадр попал супермаркет "Обжора". В нем, по словам блогера, больше не работает "Спортмастер". Он выразил сожаление, что в Донецке крупных сетевых магазинов, наподобие "Спортмастера". Мужчина также показал цирк "Космос" и район "Золотого кольца".

Пользователи соцсетей в комментариях высказывают мнение, что людей – мало: "Пустой город", "Почему на улицах так мало людей?", "Опустели и улицы, и дороги!", "Раньше были пробки, сейчас пустота".

Ранее сообщалось, что на Донбассе бойцы одного из подразделений Объединенных сил уничтожили расчет ПТУР (противотанковая управляемая ракета) террористов.