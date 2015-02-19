За сутки на Донбассе зафиксированы полеты 14 беспилотников боевиков

Вражеские беспилотники в течение суток шпионили в направлении Мариуполя и Артемовска.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, террористы продолжали проводить воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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«В целом, зафиксирован полет 14 БПЛА. 11 беспилотников обнаружили в районах н.п. Павлополь, Сартана, Мариуполь, Красный Деркул, Артемовск, Рыбинское, Владимировка и Приморск», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще 3 летательных аппарата зафиксировали в Луганской области на участках отделов пограничной службы «Марковка», «Троицкое» и «Меловое».