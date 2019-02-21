На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены двое украинских бойцов

Боевики открывали огонь по позициям украинских военных в районах Песков, Водяного, Павлополя и Крымского.

От начала суток боевики российско-оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, двое украинских бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на странице в Facebook.

"В течение текущих суток, в период с полуночи до 18.00 противник обстрелял позиции наших войск 5 раз, два из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - подчеркнули в пресс-центре.

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В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции украинских защитников: из минометов калибра 82 мм – возле населенного пункта Пески, со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Водяное, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отмечается в сообщении.

В то же время подразделения, на которые осуществлялось огневое влияние, отвечали противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отмечают в штабе.

Как сообщал УНИАН, командующий ООС заявил, что российские оккупанты на Донбассе обстреливают населенные пункты из тех районов, куда не допускают наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.