Российские оккупанты бьют по мирным поселениям из районов, куда не пускают Миссию ОБСЕ – Наев

18-19 февраля оккупанты выпустили 445 снарядов по позициям Объединенных сил из района возле Комсомольского, Кумачового, Новоазовска и Саханки, куда наблюдатели СММ не имеют доступа.

Российские оккупанты на Донбассе обстреливают населенные пункты из тех районов, куда не допускают наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как пресс-центр операции Объединенных сил сообщает в Facebook, об этом командующий Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергей Наев сказал на встрече с делегацией СММ ОБСЕ во главе с заместителем главы миссии Марком Этерингтоном.

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В ходе встречи в Краматорске стороны обсудили ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"Командующий Объединенными силами рассказал иностранным наблюдателям о нарушении режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелах населенных пунктов, создании препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, показателях фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения за пределами мест хранения и линий отвода и т.д.", - говорится в сообщении.

В частности, Наев вспомнил о 7 случаях повреждения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ жилых домов.

"Особое внимание Командующий уделил вопросу обстрелов, которые имели место 18-19 февраля, когда по позициям Объединенных сил было выпущено 445 снарядов, что составляет 51% от общего количества боеприпасов, примененных российско-оккупационными войсками с начала года. Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что обстрелы позиций Объединенных сил велись из района, ограниченного населенными пунктами Комсомольское, Кумачёво, Новоазовск и Саханка, куда в нарушение Минских договоренностей представители российско-оккупационных войск не допускают патрули СММ ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре.