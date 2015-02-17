Волонтеры просят украинцев помочь снайперам ночными прицелами

Об этом сообщил в фейсбуке волонтер Виталий Дейнега.

«Есть в «Миротворце» небольшая группа , которая очень сильно беспокоит сепаров. Работают ребята красиво. Подходят близко, ВОГами выгоняют сепов из-за укрытий и снайперским огнем отправляют их в известном направлении. Ребята пользуются огромным авторитетом еще со времен Иловайска. Я очень горжусь, что знаком лично с некоторыми из группы», - говорится в сообщении координатора волонтеров Виталия Дейнеги.

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«Работать днем для этих ребят – это чистый риск для жизни. Они хотят работать только ночью. Так они будут гораздо эффективнее. Для этого им очень нужна оптика. Имея 4 ночных прицела они смогут делать больше, подходить ближе, стрелять точнее и не подставляться", - пишет Дейнега.

По его словам, стандартная дистанция работы у снайперов - 300-400 метров.

"Так, что слишком навороченные прицелы не нужны. Нужны компактные и надежные устройства, в крепком корпусе и третьего поколения. Для этого больше всего подойдут Zenit NP-400 (2000$ прицел+100$ крепление). Устройства есть в наличии в Киеве. Вы можете сами их купить, пощупать и даже отправить в Дзержинск. Эти игрушки попадут в очень правильные руки и сделают очень много для нашей с вами безопастности», - написал волонтер, при этом указав реквизиты для перечисления средств.