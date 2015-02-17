Семенченко: Под Дебальцево котла нет, есть оперативное окружение
На данный момент силы АТО в районе Дебальцево находятся в оперативном окружении, однако котел не замкнулся
Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил комбат "Донбасса", народный депутат Семен Семенченко.
"Идут бои в Дебальцево, туда проникают группы из Углегорска. Котла нет, но есть оперативное окружение. Обстрелы идут также с самого Дебальцево. По городу ездят минометы, стреляющие из гаражей, железнодорожных путей", - рассказал Семенченко.
По его данным, Дебальцево террористы атакуют со всех сторон, в частности, со стороны Углегорска и Чернухиного, и оттуда забрасывают новые подразделения боевиков. От Логвинового до Углегорска боевики организовали ряд укрытий.
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Семенченко также сообщил, что две дороги в районе Дебальцево фактически перекрыты боевиками.
"Донбасс" и ВСУ держат "дорогу жизни", параллельно полевой трассе. Она обстреливается, но колонны проходят. На некоторых пунктах сложная ситуация, и бойцам приходится сражаться в полуокружении", - отметил Семенченко.
Семенченко также отметил, что силы АТО контролируют позиции в районе Луганского и села Старое Лозовое.