Семенченко: Под Дебальцево котла нет, есть оперативное окружение

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил комбат "Донбасса", народный депутат Семен Семенченко.

"Идут бои в Дебальцево, туда проникают группы из Углегорска. Котла нет, но есть оперативное окружение. Обстрелы идут также с самого Дебальцево. По городу ездят минометы, стреляющие из гаражей, железнодорожных путей", - рассказал Семенченко.

По его данным, Дебальцево террористы атакуют со всех сторон, в частности, со стороны Углегорска и Чернухиного, и оттуда забрасывают новые подразделения боевиков. От Логвинового до Углегорска боевики организовали ряд укрытий.

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Семенченко также сообщил, что две дороги в районе Дебальцево фактически перекрыты боевиками.

"Донбасс" и ВСУ держат "дорогу жизни", параллельно полевой трассе. Она обстреливается, но колонны проходят. На некоторых пунктах сложная ситуация, и бойцам приходится сражаться в полуокружении", - отметил Семенченко.

Семенченко также отметил, что силы АТО контролируют позиции в районе Луганского и села Старое Лозовое.