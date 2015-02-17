Журналисты BBC попали под обстрел в Донецком аэропорту (видео)

В Интернете появилось видео, как журналисты BBC, снимая сюжет о Донбассе, попали под обстрел в Донецком аэропорту. В частности, на видео с 1.05 минуты можно увидеть, как корреспондент, стоя перед камерой, начинает слышать первые выстрелы и непроизвольно пригибается.

Уже с 1.24 минуты в здание, которое находилось позади корреспондента, попадает снаряд, и все участники съемок быстро убегают.

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Напомним, 29 января в Генштабе ВСУ заявили, что Донецкий аэропорт утратил свое стратегическое значение в результате разрушения, и поэтому удерживать этот объект не было военной необходимости.